Tunisie/ Covid-19 : Six gouvernorats et 26 délégations classés comme « zones à risque »

Le ministère de la Santé annonce ce vendredi 09 Octobre que 06 gouvernorats et 26 délégations sont classés comme régions à haut risque de propagation du Coronavirus, selon une évaluation de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Dans le cadre du suivi périodique de la propagation de l’épidémie du Covid-19, l’ONMNE a procédé à une évaluation complète de toutes les délégations, la liste a été transmise aux autorités régionales concernées, en vue d’appliquer les mesures sanitaires et sécuritaires décidées par le gouvernement.

Les Six gouvernorats considérés comme étant des zones à risque sont les quatre du Grand-Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, et la Manouba), ainsi que Sousse et Monastir.

Les 26 délégations à forte circulation du virus sont Nabeul, Korba, Slimane, Zaghouan, El-Jem, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Ras Jbel, Béjà Nord, Béjà Sud, Jendouba Nord, Jendouba, le Kef ouest, le Kef est, Dahmani, Kairouan Nord, Kairouan Sud, Sidi Bouzid Ouest, Sidi Bouzid Est, Sebalet Ouled Askar, Gabès Sud, Ghannouch, Jerba Houmet Souk, Tozeur, Gafsa Nord, et Gafsa Sud.

Gnetnews