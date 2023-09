Tunisie : Décès de Monia Rihane, une brillante journaliste de la TAP

La direction de la rédaction de l’Agence Tunis Afrique Presse annonce le décès de l’une de ses brillantes journalistes, et ancienne responsable, Monia Rihane, à l’âge de 62 ans.

La défunte a rejoint la TAP le 01er juillet 1987, elle est titulaire d’une maîtrise en journalisme de l’Institut de Presse et des sciences de l’information, et d’un master de l’Université de l’Etat de Missouri (Etats-Unis).

La regrettée de la scène médiatique a commencé son parcours professionnel à la TAP au Desk International, en passant par le Desk politique, et puis le Desk diplomatique, pour s’installer, par la suite au Desk Economique et Financier, où elle était l’un de ses principaux éléments pendant trente années successives, et en est devenue la première directrice en Janvier 2018.

La disparue est partie à la retraite en 2021.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a fait part, ce mercredi, de son décès, en s’arrêtant à son parcours professionnel.

Le SNJT a présenté ses condoléances aux proches de la victime, ainsi qu’à ses collègues et à l’ensemble de la famille médiatique.

Tous ceux qui ont connu Monia Rihane se rappellent de son caractère affable et son esprit aiguisé.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.



