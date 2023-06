Tunisie : DÃ©marrage de la vente des moutons Ã  la sociÃ©tÃ© Ellouhoum le samedi 17 juin, les prix entre 600 et mille dinars

Tunisie : Démarrage de la vente des moutons à la société Ellouhoum le samedi 17 juin, les prix entre 600 et mille dinars

La société Ellouhoum lancera, à compter du samedi 17 juin 2023 jusqu’au matin du jour de l’Aïd (a priori le 28 Juin 2023), à son siège social dans la région d’el-Ourdia, la vente des moutons de sacrifice au niveau du point de vente du producteur au Consommateur.

Dans une déclaration à la TAP, le PDG de la Société Ellouhoum, Tarek Ben Jazia, a indiqué que 4 mille moutons de sacrifice allaient être commercialisés, en provenance de Sidi Bouzid, et soumis au contrôle vétérinaire. Ces quantités pourraient être revues à la hausse, si le besoin se faisait sentir, a-t-il fait savoir.

S’agissant des prix, le responsable a indiqué qu’ils seront compris entre 600 et 1000 dinars, pour des moutons pesant entre 35 et 55 kg, sur la base d’un prix de vente de 18,500 dinars/ le Kg. Des poids plus importants seront disponibles, selon la demande, a-t-il souligné.

Le responsable a imputé la hausse des prix, en comparaison avec l’année écoulée, (+ 20 %) à de nombreux facteurs, en prime l’augmentation du coût des aliments pour bétail, et leur rareté, ce qui a donné lieu à la hausse du coût de production du Kg, dépassant les 15,200 dinars. Outre la baisse du cheptel dans une proportion de 27 %, par rapport à l’année passée.

L’offre ne dépasse pas le 1,200 millions têtes, dont 660 moutons, 387 mille béliers et 160 mille agneaux.

Parmi les autres raisons, l’abattage démesuré des femelles, ce qui a impacté, d’une manière sensible, l’offre (…).

Ce faisant, le marché du bétail à la société Ellouhoum (Rahba de Tunis), ouvrira ses protes au public demain, vendredi 16 juin ; il représente un espace d’offre et de demande pour les citoyens et les bouchers.

Ce souk est considéré comme étant le plus grand du pays, avec une offre quotidienne de 6000 sacrifices, tous types et poids confondus, dans un espace sûr et aménagé, selon la même source.

Gnetnews