Tunisie : Des espaces ont Ã©tÃ© amÃ©nagÃ©s Ã  Moncef Bey aprÃ¨s l’Ã©limination des Ã©tals anarchiques Ã  plusieurs endroits de la capitale

Tunisie : Des espaces ont été aménagés à Moncef Bey après l’élimination des étals anarchiques à plusieurs endroits de la capitale

Le ministère de l’Intérieur annonce ce lundi 11 septembre la poursuite des campagnes sécuritaires conjointes entre les différentes unités de la direction générale de la sûreté nationale et les services régionaux et municipaux du gouvernorat de Tunis, pour le maintien de l’ordre public, la lutte contre les points de vente anarchiques, et l’exploitation abusive du trottoir.

Le ministère fait état, dans un communiqué de l’élimination, les 09 et 10 septembre, des points de vente et des étals anarchiques à l’avenue Jamel Abdennaceur, la rue Charles De Gaulle, la rue al-Jazeera, la rue d’Espagne jusqu’au Souk el-Kherba (Tunis)…

Les rues et les trottoirs ont été nettoyés, et les points sécuritaires installés au niveau des accès menant aux places et rues citées, en vue d’empêcher tout retour au commerce informel dans ces endroits.

Le ministère indique que des espaces organisés ont été aménagés du côté de Moncef Bey, pour accueillir les vendeurs et marchands, afin qu’ils s’adonnent à leurs activités commerciales.

