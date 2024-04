Tunisie : Des pluies orageuses dans les rÃ©gions Ouest, Est et Sud

Tunisie : Des pluies orageuses dans les régions Ouest, Est et Sud

Les conditions météorologiques sont marquées ce mardi 30 avril 2024 par des nuages intenses avec des pluies éparses, provisoirement orageuses dans les régions Ouest et à l’extrême Sud, lesquelles engloberont, progressivement, les régions Est.

Les précipitations seront, parfois, intenses l’après-midi au Nord-Ouest avec chute de grêle, à des endroits limités.

Le vent soufflera du secteur Est au Nord et au Centre, et du Secteur Sud au Sud, relativement violent à localement, violent près des côtes et au Sud, avec des vents de sable faible à modéré dans le reste des régions.

Le vent se renforce dépassant, provisoirement, les 60 Km/ heure, sous forme de rafales, pendant l’apparition des nuages orageux.

La mer est agitée, à localement très agitée.

Les températures maximales sont comprises entre 20 et 24° au Nord et dans les régions côtières Est. Elles sont dans la limite de 17° sur les hauteurs, et entre 25 à 30° dans le reste des régions.

