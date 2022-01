Tunisie : Un grand dÃ©ploiement policier Ã  l’avenue Habib Bourguiba, les manifestants ont investi dâ€™autres artÃ¨res de la capitale

Tunisie : Un grand déploiement policier à l’avenue Habib Bourguiba, les manifestants ont investi d’autres artères de la capitale

Suite aux appels à manifester lancés pour ce vendredi 14 janvier par plusieurs partis politiques, collectifs et personnalités nationales pour célébrer le 11ème anniversaire de la révolution, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé à l’avenue Habib Bourguiba.

Cette artère principale de la capitale, et son cœur battant, baptisée d’avenue de la révolution, en mémoire à ce grand rassemblement populaire dont elle était le théâtre un certain 14 janvier 2011, avec une foule compacte qui scandait dégage, a affiché en ce jour anniversaire une grise mine.

L’avenue ainsi que les rues contiguës y menant ont été fermées par des barrages policiers.

Le matin, la circulation était normale à l’avenue, et le va-et-vient des piétons l’était aussi, avec les manifestants en moins.

Chassés à leur corps défendant de l’avenue, les manifestants ont été obligés de se rassembler à des endroits différents de la capitale. Monplaisir pour le collectif Citoyens contre le coup d’Etat, la cité de la Culture pour des personnalités nationales, et les environs de la banque centrale de Tunisie (BCT), pour le parti des travailleurs et les camarades et sympathisants de Hamma Hammami, nous dit notre correspondante sur place, Wissal Ayadi.

En fermant l’avenue Habib Bourguiba, et en empêchant les manifestants de converger vers l’hyper-centre de Tunis, le ministère de l’Intérieur invoque l’application de la loi.

Le ministère avait appelé auparavant les citoyens à ne pas se laisser entrainer derrière les appels à enfreindre la décision, prise par la présidence du gouvernement, portant sur le report ou l’annulation de l’ensemble des manifestations publiques et rassemblements dans les espaces ouverts ou fermés, en préservation de la santé et de la sécurité des citoyens, face à la propagation du coronavirus.

L’opposition a crié, dans des conférences de presse différentes, à la politisation, annonçant d’emblée son intention de casser l’interdiction et de descendre dans la rue en masse pour célébrer le 11ème anniversaire de la révolution de la liberté et de la dignité ayant marqué la fin de la dictature.

C’est aussi, l’occasion, pour dire et redire NON à la monopolisation des pouvoirs par le président Kaïs Saïed, et OUI à la préservation des libertés et des acquis démocratiques et pluralistes. Nous y reviendrons.

Gnetnews

(D’après correspondance et photos de Wissal Ayadi)