Tunisie : Fermeture de la banque franco-tunisienne, quel sort pour les employÃ©s?

Tunisie : Fermeture de la banque franco-tunisienne, quel sort pour les employés?

Le Secrétaire Général de la Fédération générale des banques et des établissements financiers, relevant de l’UGTT, Noôman Gharbi, a fait état ce lundi 28 février, de la fermeture de la banque franco-tunisienne, d’une manière officielle, le vendredi 25 février 2022.

Dans une déclaration à Mosaïque, le syndicaliste a évoqué le sort des employés de la banque dont l’effectif ne dépasse pas les 200, signalant que la régularisation s’est faite par deux méthodes.

La première est « le licenciement pour des causes économiques », en versant toutes les indemnités financières, ainsi que les pensions de retraite. La deuxième concerne 67 employés.

Un accord a été trouvé avec la présidence du gouvernement, la banque centrale et l’établissement professionnel des banques et des établissements financiers de les dispatcher et de les réintégrer dans d’autres institutions bancaires. « Ces employés sont expérimentés et directement opérationnels, chose qui leur permet de commencer le travail dès le premier jour » ; cette opération ne va pas affecter les banques, a-t-il estimé.

Il a ajouté que la discussion allait avoir lieu avec l’association professionnelle des banques et des établissements financiers sur les détails de leur intégration.

Selon ses dires, la fermeture de la BFT aura des répercussions négatives sur la Tunisie, dans la mesure où il s’agit de la première banque mise en faillite, dans l’histoire du dispositif financier.

A noter, que l’on parlait depuis un moment de la liquidation judiciaire de la BFT, cette banque qui est au centre d’une affaire de corruption et de scandale financier, non encore dénoué.

