Tunisie : Fermeture dâ€™un laboratoire, et retrait du cahier des charges pour 08 autres (ministre)

Tunisie : Fermeture d’un laboratoire, et retrait du cahier des charges pour 08 autres (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce vendredi 06 novembre, que les tests antigéniques rapides étaient introduits dans la stratégie de dépistage du Coronavirus depuis le début d’octobre dans plusieurs hôpitaux.

« Ces tests ont été distribués à toutes les directions régionales pour être utilisés dans les urgences, et réduire ainsi les pressions sur les hôpitaux et les laboratoires ».

Mehdi a évoqué, lors d’une plénière à l’Assemblée, une augmentation sensible du nombre des laboratoires, 22 labos dans le secteur public, avec deux nouveaux qui vont voir le jour. Les labos privés sont, désormais, au nombre de 54, contre 33 auparavant.

A l’issue d’une opération de contrôle, huit laboratoires ont vu leur cahier des charges retirer, et un laboratoire a été fermé.

Un hôpital de Campagne au Kram

Le ministre a également évoqué la consolidation du dispositif de prise en charge des cas au niveau de médecine de première ligne : dispensaires, médecins de famille…, en vue de réduire les cas graves et les décès.

Les hôpitaux ont été, par ailleurs, mieux outillés pour faire face à la pandémie, avec l’aménagement de 63 services dans 33 centres hospitalo-universitaires et hôpitaux régionaux.

Il existe, actuellement, 260 lits de réanimation et 1427 lits d’oxygène.

Faouzi Mehdi a indiqué que son ministère était en train de se préparer à l’hypothèse d’une forte hausse des cas, en aménageant deux grands hôpitaux de campagne : le premier à la foire du Kram et le second à Sfax, qui couvrira la région du Centre et du Sud.

Faouzi Mehdi a déclaré, en préambule, que la stratégie du ministère en matière de prévention et de lutte contre le Coronavirus s’articulait autour de différents axes : Prévention, dépistage, prise en charge précoce et amélioration des dispositions et capacités des hôpitaux, en termes de lits, de ressources humaines et création d’hôpitaux de campagne si nécessaire.

La prévention s’appuie, notamment, sur les protocoles sanitaires, et les spots de sensibilisation diffusés sur différentes chaînes, a-t-il dit.

Le Taux de réponse du Samu est, lui, passé de 10 % à 70 %.

