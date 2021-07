Tunisie : Ghazi Chaouachi appelle Ã  contenir un populisme dominant

Tunisie : Ghazi Chaouachi appelle à contenir un populisme dominant

Le Secrétaire Général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, appelle à contenir le populisme qui domine d’ores et déjà le paysage politique. A le croire, le péril imminent est dans ce populisme rampant.

Dans un poste ce vendredi 30 juillet sur sa page officielle Facebook, Chaouachi écrit que « si le pays devait surmonter sa crise complexe et réaliser un processus réformateur et rectificatif réel, sur les plans politique, économique et social, il faudrait contenir cette fibre populiste ».

Celle-ci « domine désormais le paysage général et déteint sur de nombreux débats et opinions », souligne-t-il.

Le courant démocrate qui, dans un premier temps, a marqué son désaccord avec l’interprétation de l’article 80 de la constitution par le président de la république, et a rejeté le dispositions qui en ont découlé, a révisé quelque peu sa position, à l’issue de la tenue de son conseil national ces tous derniers jours.

Attayar a dit «comprendre » les mesures exceptionnelles annoncées par le président de la république et leurs mobiles, du fait de la situation déplorable dans le pays.

Gnetnews