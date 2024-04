Tunisie : Giorgia Meloni arrive à Tunis, signature en vue de trois accords

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, est arrivée, ce mercredi 17 avril 2024, à Tunis.

Elle a été accueillie par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie et des autorités locales, rapporte l’agence de presse italienne, NOVA.

Dans sa quatrième visite en Tunisie pendant moins d’une année, Giorgia Meloni est accompagnée par le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Piantedosi, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Anna Maria Bernini, et la vice-ministre des Affaires étrangères, Edmond Cirielli.

Selon la même source, Meloni, est arrivée au palais de Carthage, pour s’entretenir avec le président Kaïs Saïed.

Les discussions s’inscrivent dans le cadre du plan Mattei, lequel prévoit un large programme de coopération et de partenariat entre l’Italie et les pays africains et sud-méditerranéens.

Trois documents devraient être signés à cette occasion, un accord d’appui direct au budget de l’Etat, une ligne de garantie pour les Petites et moyennes entreprises, et un mémorandum d’entente sur l’enseignement supérieur et la recherche.

La question migratoire devrait être, inéluctablement, évoquée. Le président de la république avait réitéré, lundi dernier, lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale, que la Tunisie a traité les migrants, d’une manière humaine, mais refuse d’être un pays de résidence ou de transit.

