Tunisie : Hichem Mechichi prÃ©side une rÃ©union sur lâ€™Ã©volution de la situation Ã©pidÃ©miologique

Tunisie : Hichem Mechichi préside une réunion sur l’évolution de la situation épidémiologique

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé ce mercredi 04 novembre une réunion ministérielle consacrée à l’évolution de la situation épidémiologique, en présence du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, ainsi que des membres du comité scientifique chargé du suivi de la propagation du Coronavirus.

Mechichi a mis l’accent sur la nécessité de traduire dans les faits les mesures annoncées récemment pour faire face à la propagation du Coronavirus, et d’appliquer la loi à tout contrevenant.

Il a, par ailleurs, appelé à faire respecter le couvre-feu en vue de réduire la contagion par le virus.

Cette réunion a été suivie par une conférence de presse conjointe des ministres de la Santé et de l’Intérieur.

Le gouvernement avait annoncé la semaine dernière une série de restrictions et mesures visant à endiguer la propagation de la pandémie, portant notamment sur l’instauration d’un couvre-feu dans toute la Tunisie, l’interdiction de la circulation entre gouvernorats, la fermeture des cafés et restaurants à partir de 16 heures, la suspension des cours dans les écoles et les collèges, l’introduction de l’enseignement à distance au sein de l’université, le maintien des horaires exceptionnels dans l’administration, etc.

L’impact de ces dispositions sur la situation épidémiologique ne peut actuellement être mesurée, l’évaluation requiert encore du temps, selon la Directrice de l’ONMNE, Nissaf ben Alaya.

