Tunisie : Hichem Mechichi s’apprête à opérer un remaniement ministériel

Hichem Mechichi s’apprêterait à opérer des changements au sein du gouvernement, comme il en a exprimé, lui-même, l’intention à la fin de l’année. Aussi bien les partis qui le soutiennent, que ceux de l’opposition réclament à ce que l’équipe gouvernementale soit remaniée.

« La ceinture politique appelle à un remaniement ministériel pour élever le niveau de compétence, et l’action gouvernementale », a déclaré samedi dernier à Tunis, le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi.

Tout en affirmant que le remaniement relève des prérogatives du chef du gouvernement, Ghannouchi a estimé, dans une déclaration médiatique, que « la prestation de certains ministères est modeste », appelant « à développer l’action gouvernementale, sur la base de l’évaluation ».

Hichem Mechichi qui avait réuni jeudi dernier les partis et les blocs qui soutiennent son gouvernement, a inscrit cette rencontre dans le cadre de « la poursuite de la concertation et du rapprochement entre le cordon politique et le gouvernement, de manière à passer de l’étape de la coopération à celle de l’action commune, à développer l’action de l’équipe gouvernementale et à accélérer la cadence des réformes ».

Cette déclaration laisse entendre que des personnalités politiques issues des partis en question, pourraient faire leur entrée dans ce gouvernement de technocrates.

Selon les pronostics, le remaniement ne va pas se limiter uniquement à pourvoir à la vacance à la tête des trois ministères, occupés par des intérimaires, en l’occurrence, la Culture, l’Environnement et l’Intérieur, mais sera plus large, et touchera même les ministères de souveraineté.

