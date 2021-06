Tunisie : Hommages multiples à feu Hichem Djaït, son souvenir est immortalisé

Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a décidé de donner le nom du défunt penseur et historien, Hichem Djaït, à la bibliothèque du parlement.

Cette décision intervient en souvenir de sa mémoire et en reconnaissance de ses nombreuses contributions à enrichir la pensée arabo-musulmane, indique l’Assemblée dans un communiqué, à l’issue de la réunion, hier, de son bureau.

Décédé le mardi 1er juin, le regretté académicien a été inhumé hier, jeudi, au cimetière de Gammarth.

Cet intellectuel raffiné, à l’esprit aiguisé et profond est parmi les rares personnages qui font l’unanimité en Tunisie et au-delà.

De nombreux hommages lui ont été rendus de personnalités de tous bords, saluant en lui un penseur hors pair ; sa disparition laissera un grand vide dans le champ du débat d’idées. Ses ouvrages et contributions académiques, écrits en langue arabe et française, permettront, néanmoins de perpétuer et d’entretenir sa pensée. Reste à espérer que les nouvelles générations s’en emparent pour l’enrichir, la renouveler et la réadapter à des réalités, sans cesse en mutation.

