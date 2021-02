Tunisie : Kaïs Saïed envoie une correspondance à Hichem Mechichi

L’échange épistolaire se poursuit entre les deux têtes de l’exécutif, mais cela ne semble en rien, faire avancer, la résolution de l’épineuse crise du remaniement ministériel, et son corollaire la prestation de serment.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a adressé hier, lundi 15 février 2021, au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, une correspondance relative aux aspects juridiques du remaniement ministériel, s’agissant notamment d’être passés outre certaines dispositions constitutionnelles, indique la présidence dans un communiqué.

Cet écrit a, par ailleurs, comporté un rappel d’une série de principes liés à la nécessité que le pouvoir politique en Tunisie soit l’expression de la volonté réelle du peuple.

Le chef de l’Etat a, particulièrement, affirmé dans sa lettre que « le serment ne se mesure pas à l’aune des procédures de forme et de fond, mais par l’engagement en faveur de son texte, et des effets qui en découleront non seulement dans ce bas monde, mais lorsque celui qui aura prêté serment sera devant le plus juste des justes », en allusion à Allah, le tout puissant.

Ce courrier présidentiel intervient en réponse à la correspondance de Hichem Mechichi qui a demandé au président de la république, « de lui fournir les noms sur lesquels il oppose son veto et le prie d’appeler les autres ministres à prêter serment pour qu’ils puissent entrer en fonction ».

La Tunisie vit depuis trois semaines une crise politique inédite, suite au refus du chef de l’Etat d’organiser la cérémonie de prestation de serment pour les nouveaux ministres désignés par le Locataire de la Kasbah lors d’un remaniement ministériel, et dont la nomination a été validée lors d’une plénière à l’Assemblée, le 26 janvier dernier.

Gnetnews