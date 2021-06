Tunisie : Kaïs Saïed rend hommage à feu Hichem Djaït, « une éminence scientifique de premier plan »

Le président de la république, Kaïs Saïed, fait part du décès du grand penseur, et historien Hichem Djaït, survenu ce mardi 1er Juin 2021, « après un parcours scientifique et académique distingué ».

« Notre pays a perdu avec la disparition du défunt Hichem Djaït une personnalité nationale de premier plan, et une éminence scientifique, dont le souvenir sera éternel dans l’histoire de la scène culturelle en Tunisie, et dans le monde arabo-musulman », écrit le chef de l’Etat, dans un communiqué rendu public ce soir.



« Les prochaines générations se souviendront de ses contributions et débattront de ses idées, études et ouvrages dans les domaines de la pensée, de l’histoire et des sciences humaines », ajoute-t-il.

En cette douloureuse occasion, le chef de l’Etat présente ses sincères condoléances à sa famille, l’assure de ses marques de compassion et d’empathie ; et prie Dieu, le tout puissant, de lui accorder son infinie miséricorde et de l’accueillir dans son éternel paradis, aux côtés des martyrs et bienfaisants.

Le ministère des Affaires culturelles avait auparavant rendu un hommage appuyé au défunt, qui appartient à « une famille d’érudits, de magistrats, et d’hommes d’Etat ».

Gnetnews