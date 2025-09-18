Tunisie – Koweït : Renforcement de la coopération bilatérale et appui à la cause palestinienne

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, effectue une visite de travail au Koweït du 16 au 18 septembre 2025, à l’invitation de son homologue koweïtien, le Sheikh Abdullah Ali Abdullah Al-Salem Al-Sabah. Accompagné d’une délégation militaire de haut niveau, il a multiplié les rencontres avec de hauts responsables pour discuter des relations bilatérales et des perspectives de coopération dans plusieurs domaines.

Reçu par le prince héritier, Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, le ministre a salué la solidité des relations fraternelles entre la Tunisie et le Koweït, fondées sur une coordination étroite sur des dossiers régionaux et internationaux. À cette occasion, Khaled Shili a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne et sa solidarité avec le peuple palestinien.

Dans le même cadre, le ministre a exprimé la volonté tunisienne de renforcer la coopération avec le Koweït dans des secteurs stratégiques tels que la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, l’innovation technologique et la santé.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre koweïtien, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmed Al-Sabah, il a été question des résultats de la quatrième session de la Commission supérieure bilatérale, qui a abouti à la signature de 14 accords couvrant divers domaines de partenariat.

Enfin, Khaled Shili s’est entretenu avec son homologue koweïtien pour approfondir la coopération militaire, notamment à travers la formation conjointe, l’échange d’expertises et le développement des capacités opérationnelles des forces armées.

Au cours de cette visite, le ministre a également transmis les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, au prince héritier du Koweït, en l’invitant à effectuer une visite officielle en Tunisie.

