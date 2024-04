Tunisie : La 3ème tranche du projet de l’entrée Nord – Sud de Sfax au centre d’une réunion au ministère de l’Equipement

L’accélération de la cadence du projet de l’entrée Nord – Sud de Sfax, notamment l’accélération du démarrage des travaux de la troisième tranche, et le suivi de la mise en exécution des décisions des précédentes séances de travail ont été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 24 avril 2024, au ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

La réunion a planché, en préambule, sur la mise en application des décisions liées à la libération du périmètre foncier de la troisième tranche du projet, qui s’étend sur des parties du domaine public portuaire, et du domaine public ferroviaire, afin que l’entreprise BTP, chargée du projet, puisse en commencer la réalisation dans les délais les plus proches, pour en accélérer le parachèvement, dans ses trois différentes tranches, du fait de son importance économique et sociale, rapporte le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

Il a été question des solutions possibles pour évacuer le foncier existant au sein du périmètre du projet, tout en convenant d’un calendrier clair, à cet effet.

La ministre a appelé les personnes présentes, à se rendre sur le site du projet, à tenir des réunions, et à assurer une coordination continue entre les services des deux ministères dont elle a la charge, et les différentes parties prenantes pour surmonter les problèmes, pouvant survenir lors de la réalisation des travaux, notamment au niveau de la 3ème tranche, et à les débloquer, immédiatement.

La réunion a examiné certains problèmes en suspens, auxquels se heurtent encore l’état d’avancement de la réalisation des 1ère et 2ème tranche, s’agissant du transfert des réseaux des concessionnaires publics, et l’examen des solutions à même de les surmonter.

Il a été, de surcroît, question du projet « Taparura », dans le cadre du suivi des recommandations et des issues, de la réunion de la haute commission d’accélération des projets publics, pendant le mois de février 2024.

Sarra Zaâfrani Zenzri a appelé, en conclusion, à relancer la cadence de réalisation du projet de l’entrée Nord-Sud de Sfax, et les différents projets dans la région. Comme elle a réitéré l’importance de poursuivre la coordination entre les différents intervenants, et d’assurer un suivi quotidien et précis pour la finalisation du projet en question, selon la qualité et les normes requises, en vue de son entrée en exploitation, dans les meilleures conditions.

Gnetnews