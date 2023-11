Tunisie : « La BCT définit la politique monétaire, et veille à assurer la stabilité des prix » (Hachani)

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a affirmé, ce vendredi 17 novembre, à l’Assemblée, que « la Tunisie est un Etat unifié, et ses institutions sont indivisibles, et ne peuvent travailler, en dehors des orientations générales ».

Lors d’une séance plénière inaugurant le marathon budgétaire, Hachani est revenu sur la polémique autour de l’indépendance de la banque centrale de Tunisie. La BCT est une institution ancienne et est un important organisme de l’Etat. Elle a, exclusivement, la charge de définir la politique monétaire de l’Etat, tout en la mettant en cohérence avec sa politique économique, a-t-il expliqué en substance.

L’Institut d’émission veille à assurer la stabilité des prix, et à maîtriser l’inflation ; son outil principal est le taux d’intérêt directeur, qu’il ajuste en fonction de la conjoncture économique et financière, a affirmé celui qui a passé le plus clair de sa carrière en tant que juriste au sein de la banque des banques.

