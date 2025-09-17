Tunisie : La chute des mariages et des naissances confirme une crise démographique

17-09-2025

La Tunisie traverse une mutation démographique sans précédent. Selon les derniers chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS), l’année 2024 a été marquée par une baisse significative du nombre de mariages et de naissances, confirmant une tendance qui s’accentue depuis plusieurs années.

En détail, seuls 70 942 mariages ont été enregistrés en 2024, contre 78 115 en 2023, soit une baisse de près de 10 %. Les naissances suivent la même trajectoire : 133 322 nouveau-nés en 2024, contre 147 242 l’année précédente, soit une diminution de plus de 14 000 en un an.

Le recensement national de 2024 met en lumière l’ampleur de ce basculement. Le taux de fécondité s’établit désormais à 1,7 enfant par femme, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1. Le taux de croissance démographique annuel plafonne à 0,87 % sur la période 2014–2024, son plus bas niveau depuis l’indépendance.

Au-delà des chiffres, ce repli reflète des transformations profondes de la société tunisienne : recul de l’âge au mariage, maternité retardée, impact de la conjoncture économique sur les choix familiaux, et montée de l’individualisation au détriment du modèle de la famille élargie.

Les conséquences s’annoncent lourdes. La pyramide des âges se redessine rapidement avec moins de jeunes et davantage de seniors, une évolution qui risque de fragiliser encore davantage un marché du travail déjà saturé, des systèmes de santé sous pression et une sécurité sociale menacée.

Des spécialistes mettent en garde : sans politiques volontaristes en matière de natalité, d’emploi et de protection sociale, la Tunisie pourrait, dans les prochaines années, se retrouver face à une équation démographique et économique difficile à résoudre.

Gnetnews

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour l

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 mo

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte a

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-resp

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour les bachelier

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 morts recensé

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte au créneau

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-respect des acco

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025