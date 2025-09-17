Tunisie : La chute des mariages et des naissances confirme une crise démographique

La Tunisie traverse une mutation démographique sans précédent. Selon les derniers chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS), l’année 2024 a été marquée par une baisse significative du nombre de mariages et de naissances, confirmant une tendance qui s’accentue depuis plusieurs années.

En détail, seuls 70 942 mariages ont été enregistrés en 2024, contre 78 115 en 2023, soit une baisse de près de 10 %. Les naissances suivent la même trajectoire : 133 322 nouveau-nés en 2024, contre 147 242 l’année précédente, soit une diminution de plus de 14 000 en un an.

Le recensement national de 2024 met en lumière l’ampleur de ce basculement. Le taux de fécondité s’établit désormais à 1,7 enfant par femme, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1. Le taux de croissance démographique annuel plafonne à 0,87 % sur la période 2014–2024, son plus bas niveau depuis l’indépendance.

Au-delà des chiffres, ce repli reflète des transformations profondes de la société tunisienne : recul de l’âge au mariage, maternité retardée, impact de la conjoncture économique sur les choix familiaux, et montée de l’individualisation au détriment du modèle de la famille élargie.

Les conséquences s’annoncent lourdes. La pyramide des âges se redessine rapidement avec moins de jeunes et davantage de seniors, une évolution qui risque de fragiliser encore davantage un marché du travail déjà saturé, des systèmes de santé sous pression et une sécurité sociale menacée.

Des spécialistes mettent en garde : sans politiques volontaristes en matière de natalité, d’emploi et de protection sociale, la Tunisie pourrait, dans les prochaines années, se retrouver face à une équation démographique et économique difficile à résoudre.

Gnetnews