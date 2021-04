Tunisie : La CNRPS annonce le versement des pensions, avec la premiÃ¨re tranche des majorations

Tunisie : La CNRPS annonce le versement des pensions, avec la première tranche des majorations

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) annonce le versement, à partir de demain vendredi 23 avril 2021, des pensions du mois d’avril, à l’ensemble des bénéficiaires, indépendamment du mode de paiement, par mandat-carte ou via des comptes postaux et bancaires.

Les pensions du mois d’avril comportent la première tranche, d’un ensemble de 5 tranches, au titre des arriérés des augmentations salariales de la période d’août à décembre 2020, en faveur de l’ensemble des retraités des corps de la fonction publique.

Ces tranches seront versées, d’une manière mensuelle, en même temps que les pensions, jusqu’au mois d’août.

Ce faisant, la CNSS commence le paiement des pensions à partir de ce jeudi 22 avril, étant donné que la date habituelle, chaque 25 du mois, correspond au week-end.

Gnetnews