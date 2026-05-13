Tunisie : la cour d’appel confirme la condamnation des journalistes Bsaies et Zeghidi

La chambre criminelle près la cour d’appel de Tunis a confirmé, mardi 12 mai 2026, le jugement de première instance prononcé à l’encontre des journalistes Borhen Bsaies et Mourad Zeghidi.

Les deux journalistes écopent ainsi définitivement de trois ans et six mois d’emprisonnement, dans une affaire portant sur des accusations de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales.

Des sanctions financières lourdes

Outre les peines privatives de liberté, le jugement initial, rendu le 22 janvier dernier par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, avait assorti la condamnation d’amendes financières, de la confiscation de leurs biens et de la saisie des parts sociales qu’ils détiennent dans diverses sociétés, au profit du Trésor public tunisien. La cour d’appel a entériné l’ensemble de ces dispositions.