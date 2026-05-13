Tunisie : la cour d’appel confirme la condamnation des journalistes Bsaies et Zeghidi

13-05-2026

La chambre criminelle près la cour d’appel de Tunis a confirmé, mardi 12 mai 2026, le jugement de première instance prononcé à l’encontre des journalistes Borhen Bsaies et Mourad Zeghidi.

Les deux journalistes écopent ainsi définitivement de trois ans et six mois d’emprisonnement, dans une affaire portant sur des accusations de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales.

Des sanctions financières lourdes

Outre les peines privatives de liberté, le jugement initial, rendu le 22 janvier dernier par la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, avait assorti la condamnation d’amendes financières, de la confiscation de leurs biens et de la saisie des parts sociales qu’ils détiennent dans diverses sociétés, au profit du Trésor public tunisien. La cour d’appel a entériné l’ensemble de ces dispositions.

Fil d'actualités

Été 2026 : l’OTE lance un programme de billets subventionné

13-05-2026

Tensions Iran-États-Unis : Pékin pousse Islamabad à redoubler d&r

13-05-2026

Pouvoir d’achat en Tunisie : les augmentations salariales ratt

13-05-2026

Météo du mercredi 13 mai 2026 : ciel voilé et vent soutenu

13-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Été 2026 : l’OTE lance un programme de billets subventionnés pour les f

13-05-2026

Tensions Iran-États-Unis : Pékin pousse Islamabad à redoubler d’efforts

13-05-2026

Pouvoir d’achat en Tunisie : les augmentations salariales rattrapées par

13-05-2026

Météo du mercredi 13 mai 2026 : ciel voilé et vent soutenu

13-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025