Tunisie : Des passeurs arrÃªtÃ©s, 20 opÃ©rations de migration clandestine dÃ©jouÃ©es (DGGN)

Tunisie : Des passeurs arrêtés, 20 opérations de migration clandestine déjouées (DGGN)

Le porte-parole de la direction générale de la garde nationale annonce, ce vendredi 06 Octobre, que 20 opérations de franchissement illégal des frontières ont été déjouées, et 223 migrants sauvés.

Les deux districts de la garde maritime du centre, et terrestre de Sfax ont déjoué 07 opérations de migration clandestine, et ont sauvé 150 migrants, (121 de nationalités subsahariennes, et 29 Tunisiens).

Quelque 22 personnes recherchées, passeurs et médiateurs, ont été arrêtées, outre la saisie de six embarcations en métal, 04 canots pneumatiques, et 10 moteurs hydrauliques.

Les unités flottantes du district de la garde maritime du Sahel ont avorté, elles, 13 opérations de migration irrégulière, et sauvé 73 migrants tunisiens.

Les unités de la garde maritime de Nabeul ont procédé à la saisie de six moyens de locomotion utilisés dans le transport des migrants, ainsi que des sommes d’argent, estimées à 26 mille dinars tunisiens, et 1750 euros.

Les mesures légales ont été prises à leur sujet, selon la même source.

