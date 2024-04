Tunisie : La ministre de la Femme donne le coup d’envoi du jardin d’enfants public, Lina Ben M’Henni

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a donné le coup d’envoi, ce mardi 23 avril, des activités du jardin d’enfants public « Lina Ben M’Henni », dans la région de Borj Louzir d’Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous).

Dans une déclaration médiatique, la ministre a indiqué que l’institution « Lina Ben M’henni » est le 45ème jardin d’enfants; créé par le ministère, depuis le lancement du programme du « Jardin d’enfants public », en consolidation du rôle social de l’Etat, et en consécration de l’égalité des chances entre les enfants de Tunisie, quant à l’accès aux services de l’éducation préscolaire, notamment, dans les régions à forte densité urbaine, et les régions rurales prioritaires.

Cette institution inclusive et pilote était prête depuis 2017, mais a fait l’objet d’actes de pillage et de saccage. Le ministère est intervenu pour l’aménager, moyennant une enveloppe de 400 mille dinars, a-t-elle dit, appelant les habitants de la région à préserver ce nouvel acquis, et à éviter que les actes de saccage de cet établissement ne se reproduisent.

L’organisation, UNICEF, et l’association de promotion des jardins d’enfants ont contribué à doter cet établissement des équipements les plus modernes, moyennant les meilleures normes de qualité. Sa capacité d’accueil pourrait atteindre 100 enfants âgés de 3 – 5 ans, et va contribuer à renforcer le taux de couverture par les services préscolaires dans le gouvernorat de Ben Arous, lequel atteint, actuellement, 38 %, a-t-elle souligné.

La ministre a ajouté avoir ordonné que 50 % de la capacité d’accueil de ce jardin d’enfants soit consacré aux enfants issus des familles à revenu limité. Les inscriptions sont encore, ouvertes pour 66 enfants.

Cette cérémonie a eu lieu en présence du gouverneur de Ben Arous, et de la mère de la défunte, Lina Ben Mhenni, Emna Ben Ghorbal.

Gnetnews