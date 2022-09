Tunisie : La reine Elizabeth appréciait le rôle de Bourguiba dans « la diffusion des valeurs d’ouverture et de rationalisme »

L’ancien ministre des Affaires étrangères, Khemaïs Jhinaoui, évoque les relations privilégiées liant la défunte reine et les différents membres de la famille royale, à la Tunisie.

Dans un post, publié hier soir, sur sa page officielle, Facebook, Jhinaoui rappelle « la visite d’Etat effectuée par la regrettée souveraine à notre pays le 21 octobre 1980, à l’invitation du défunt président, Habib Bourguiba, où elle a fait l’objet d’un accueil populaire dans les rues de la capitale ».

Son fils, Charles, le nouveau roi s’est rendu en Tunisie, à maintes reprises, tout autant que les autres membres de sa famille, relate-t-il.

Jhinaoui ajoute « avoir rencontré feu Elizabeth II plusieurs fois, pendant la période qu’il a passée à Londres, en tant qu’ambassadeur de Tunisie, auprès du Royaume-Uni et l’Irlande, 1999 – 2004. »

« J’ai perçu chez elle un intérêt particulier pour l’expérience tunisienne dans les domaines de l’enseignement, de la liberté de la femme, et du développement, ainsi qu’une profonde connaissance de l’histoire de la Tunisie », écrit-t-il.

Il ajoute que la reine lui a rappelé, au moment où il lui présentait ses lettres d’accréditation, en Mars 1999, la visite historique qu’elle avait effectuée en Tunisie et le rôle pionnier du leader Habib Bourguiba, et sa contribution « à forger la personnalité tunisienne, et à diffuser les valeurs d’ouverture et de rationalisme dans la région ».

La souveraine du Royaume-Uni est décédée hier, jeudi 08 septembre, dans sa résidence d’été de Balmoral, en Ecosse, après sept décennies de règne. L’ambassade britannique à Tunis annonce ce vendredi l’ouverture d’un registre de condoléances à son siège à la Marsa.

