Tunisie : L’ambassade britannique ouvre un registre de condolÃ©ances Ã  son siÃ¨ge Ã  la Marsa

Un registre de condoléances virtuel est également disponible et est accessible à tous, en cliquant sur le lien suivant , ajoute l’ambassade.

L’ambassadrice britannique à Tunis, Helen Winterton, déplore « une perte » pour le Royaume-Uni et le monde. « Une vie de service, de grâce et d’inspiration. Avec la plus profonde tristesse, nous présentons nos condoléances à la famille royale. Nous chérirons la mémoire de Sa Majesté la Reine ici en Tunisie », écrit-elle.