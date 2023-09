Tunisie : Le ministère de l’Intérieur revient sur la panne électrique ayant touché plusieurs régions du pays

Suite à la coupure d’électricité survenue dans la plupart des régions de la république, le mercredi 20 septembre à environ 01 : 30, le ministère de l’Intérieur indique que la situation sécuritaire est stable.

Le ministère ajoute, dans un communiqué paru l’aube de ce mercredi, que ses unités continuent à assurer le maintien de l’ordre général et de veiller sur la protection des citoyens et des biens publics et privés.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est rendu à la centrale électrique de Radès pour s’arrêter aux raisons de cette panne, ajoute le même département.

