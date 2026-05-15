Tunisie : l’âge du mariage recule, la démographie sous pression

Lors d’un colloque organisé par le ministère de la Famille, un sociologue tire la sonnette d’alarme sur le retard matrimonial et ses effets en cascade sur la natalité et le vieillissement de la population.

La Tunisie fait face à un recul marqué de l’âge du mariage. C’est le constat dressé ce jeudi par Mohamed Ali Ben Zina, enseignant au département de sociologie de l’Université de Tunis, en marge d’un colloque scientifique organisé par le ministère de la Famille à l’occasion de la Journée internationale de la famille.

Des chiffres qui interpellent

Citant les dernières données de l’Institut national de la statistique, le chercheur a indiqué que l’âge moyen du mariage s’établit désormais à 35 ans chez les hommes et à 28,4 ans chez les femmes. Plus frappant encore, 80 % des Tunisiens âgés de 15 à 34 ans ne sont pas mariés.

L’emploi au cœur du problème

Mohamed Ali Ben Zina impute ce phénomène en premier lieu aux difficultés d’accès à l’emploi et à l’instabilité professionnelle qui caractérisent la condition de la jeunesse tunisienne. Ce retard matrimonial n’est pas sans conséquences : il contribue directement, selon lui, à la baisse du taux de natalité et accélère le vieillissement démographique du pays.

Des réformes structurelles réclamées

Face à cette dynamique préoccupante, le sociologue a plaidé pour la mise en place de politiques incitatives visant à renforcer l’autonomie financière des jeunes et à encourager la fondation de foyers. Il a également appelé à une réforme du système de santé, à un renforcement des caisses sociales et au développement de structures d’accueil pour enfants adaptées aux réalités économiques des familles tunisiennes.