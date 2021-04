Tunisie : Le bloc parlementaire dâ€™Ennahda appelle Ã  lâ€™Ã©lection des membres de la Cour Constitutionnelle lors de la plÃ©niÃ¨re du 08 avril

Tunisie : Le bloc parlementaire d’Ennahda appelle à l’élection des membres de la Cour Constitutionnelle lors de la plénière du 08 avril

Le bloc du mouvement Ennahdha à l’Assemblée appelle à « l’accélération de l’instauration de la Cour Constitutionnelle », tout en réaffirmant son soutien au gouvernement et au dialogue national.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 05 avril, à l’issue de la tenue de ses journées parlementaires du 02 au 04 avril 2021, le groupe d’Ennahdha appelle l’Assemblée « à parachever l’élection des trois membres restants de la Cour Constitutionnelle, lors de la plénière du 08 avril 2021, et à parvenir au consensus avec les autres blocs à cet effet ».

Le groupe réitère son soutien au gouvernement actuel, dirigé par Hichem Mechichi, et l’appelle « à améliorer sa prestation et à accélérer la parution des décrets réglementaires nécessaires à l’activation des lois décidées par l’Assemblée, notamment la loi n’o 38 de l’année 2020 ».

Il prône « plus de coopération et de concertation entre les groupes soutenant le gouvernement, en vue de plus d’harmonie, pour garantir la stabilité gouvernementale et parlementaire, et formuler des propositions conjointes inhérentes au budget rectificatif de l’année 2021, en vue du règlement de la crise économique et sociale ».

Le bloc d’Ennahdha se dit favorable à « l’initiative de dialogue national, proposée par l’UGTT, en en déterminant les axes, objectifs et délais, loin de toute forme d’exclusion, et tout en faisant valoir l’intérêt national suprême, par rapport aux agendas partisans et intérêts personnels étriqués ».

