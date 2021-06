Tunisie : Le bureau de l’Assemblée prend des décisions, suite au « scandale » commis par Abir Moussi

Le bureau de l’Assemblée est revenu hier lundi, lors de sa réunion, sur le « scandale » et les « actes répréhensibles » commis par la présidente du parti destourien libre (PDL), et certains de ses camarades, « pour avoir bloqué les travaux de la plénière, et attaqué une délégation gouvernementale, représentée par les ministres des Affaires sociales, et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ».

Les députés en question « ont empêché les ministres de parler, en leur adressant des propos désobligeants », a déclaré hier le vice-président de l’Assemblée, chargé de l’information, Maher Madhioub, lors d’un point de presse.

Il a ajouté que « le bureau a habilité le président de l’Assemblée à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des travaux de l’ARP, en mettant à disposition les moyens techniques requis dans tous les espaces, ce qui permettra aux journalistes, uniquement, de procéder à la couverture médiatique, tout en interdisant la diffusion des travaux du bureau, via le téléphone, et ce par des méthodes légales ».

Le bureau de l’Assemblée se réserve le droit « d’engager des poursuites judiciaires contre ceux qui nuisent à l’image de la Tunisie à l’étranger, rabaissent l’institution parlementaire et en entravent les travaux », ajoute-t-il.

La présidence du gouvernement avait annoncé hier son intention d’intenter un recours contre Abir Moussi et ses collègues du PDL pour s’en être pris aux ministres en question.

Gnetnews