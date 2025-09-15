Tunisie : Le climat social reste tendu dans l’enseignement de base

Les tensions entre la Fédération générale de l’enseignement de base et le ministère de l’Éducation se poursuivent à la rentrée scolaire 2025-2026. Ikbel Azzabi, secrétaire général adjoint de la Fédération, a annoncé la tenue d’une journée de colère le 17 septembre, avec des sit-in devant les délégations régionales, ainsi qu’une grève nationale le 7 octobre.

Ces actions interviennent selon le syndicat à la suite de blocages dans les négociations et de reculs sur des accords déjà signés. Les revendications concernent notamment l’intérêt des élèves, des parents et la qualité de l’école publique, face à des classes surchargées et des infrastructures insuffisantes.

La mobilisation regroupera l’ensemble des neuf syndicats du secteur, et l’UGTT a dénoncé la gestion unilatérale du ministère et les violations des conventions, appelant à un dialogue sincère pour défendre la dignité des travailleurs de l’éducation.

Gnetnews