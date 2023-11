Tunisie : Le code de lâ€™amÃ©nagement du territoire et de lâ€™urbanisme en cours de rÃ©vision

Tunisie : Le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme en cours de révision

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a appelé à la révision des textes de loi régissant la gestion du littoral et du domaine public maritime.

Dans une allocution à l’ouverture de la journée d’études sur la rationalisation de la gestion du littoral, le ministre a appelé à accélérer le traitement des problèmes posés, et à présenter les facilitations requises pour encourager l’investissement dans le tourisme durable.

La ministre de l’Equipement a, à son tour, indiqué, à la même occasion, que son ministère procède, actuellement, à la révision du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, émis en vertu de la loi n’o 122 du 28 novembre 1994.

Cette révision tient compte des aspects environnemental, énergétique, numérique et des changements climatiques, en termes de préparation des outils de planification territoriale et urbaine, et des formalités liées au littoral.

Le ministre du Tourisme a, par ailleurs, incité les parties concernées et les chefs d’entreprises touristiques à adopter une nouvelle vision, fondée, essentiellement, sur le développement durable, et visant à réaliser l’équation entre les dispositions environnementales, l’activité économique, ainsi que l’aspect social en vue de passer à un nouveau modèle de gestion du littoral.

Gnetnews