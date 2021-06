Tunisie : Le comité scientifique a réclamé un confinement général et une fermeture des frontières…mais (Pr Tiouiri)

La chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital la Rabta, et membre du comité scientifique, Hanen Tiouiri Ben Aissa, a affirmé ce mercredi 30 juin que les urgences sont pleines, étant donné que le virus se propage à une vitesse exponentielle, (60 fois plus que le variant anglais, a-t-elle dit, en allusion au variant indien dit Delta), et le nombre de cas de contamination et des hospitalisations a doublé plusieurs fois.

« La Tunisie traverse des jours difficiles, ce que l’on vit aujourd’hui est une réalité, ce n’est pas un rêve, et le citoyen pourrait aider à surmonter la crise, par une prise de conscience et des gestes simples pour freiner la propagation du virus », a-t-elle souligné dans un entretien avec Mosaïque.

Pr. Tiouri a affirmé que « le comité scientifique a accompli son devoir et a demandé un confinement général, et une fermeture des frontières pour pouvoir endiguer l’épidémie, car il n’existe aucune autre solution ».

« Tout le monde est convaincu de la nécessité de prendre ces deux dispositions, avec l’accélération de la campagne de vaccination, mais elles ne peuvent être appliquées, du fait des conditions socioéconomiques en Tunisie, » a-t-elle fait constater.

S’agissant de la demande d’un confinement obligatoire par les Tunisiens, elle s’est interrogée « comment réclament-ils un confinement, alors qu’ils ne respectent pas les règles sanitaires les plus simples, organisent les fêtes, se rendent dans les boîtes de nuit et violent le couvre-feu ».

Le gouvernement s’est engagé, cette fois-ci, à appliquer les dispositions avec plus de rigueur et de fermeté, a-t-elle assuré.

Pr. Tiouri a, par ailleurs, souligné que l’objectif du changement des horaires du couvre-feu, consiste à faire face aux rassemblements qui ont lieu généralement à cette heure si.

Gnetnews