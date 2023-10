Tunisie : Le dÃ©marrage de l’audit intÃ©gral, la visite en AlgÃ©rie et l’harmonie au sein du gouvernement au centre d’une rencontre SaÃ¯ed/ Hachani

Tunisie : Le démarrage de l’audit intégral, la visite en Algérie et l’harmonie au sein du gouvernement au centre d’une rencontre Saïed/ Hachani

La marche de l’action du gouvernement au cours de la toute dernière période a été au centre hier, lundi 02 octobre, d’une entrevue entre le président de la république, Kaïs Saïed et le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

La rencontre a, notamment, porté sur le démarrage de la mise en application du décret n’o 591 du 21 septembre 2023, relatif à l’audit intégral des opérations de recrutement et de titularisation au sein de la fonction publique, des instances, des entreprises et établissements publics, des sociétés à participation publique, et de l’ensemble des autres organismes publics intervenues du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021.

La visite du chef du gouvernement en Algérie, dans le cadre des travaux de la haute commission mixte tuniso-algérienne a été évoquée. « Cette échéance bilatérale devra être une occasion renouvelée d’affirmer la solidité des liens entre les deux pays, et leur communauté de destin », a affirmé le chef de l’Etat.

Les deux têtes de l’exécutif ont, par ailleurs, discuté des préparatifs du projet de loi des finances de l’année 2024. « L’Etat ne renoncera pas à son rôle social », a souligné Kaïs Saïed.

Le président de la république a, de surcroît, a affirmé la nécessité de l’harmonie de l’action gouvernementale, celui qui assume une responsabilité politique devra s’en tenir à la politique fixée par le chef de l’Etat, comme le prévoit la constitution du 25 juillet 2022.

Gnetnews