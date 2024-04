Le dispositif de retrait et de renouvellement des passeports pour les Tunisiens à l’étranger au centre d’une séance ministérielle à la Kasbah

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 22 avril 2024, une séance ministérielle, sur le dispositif de retrait et de renouvellement des passeports au profit de la colonie à l’étranger, en présence du ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et des cadres des deux ministères.

Le locataire de la Kasbah a affirmé, en préambule, la nécessité de parfaire la coordination entre l’ensemble des intervenants, d’améliorer la gouvernance et la gestion du dispositif de retrait et de renouvellement des passeports pour la diaspora, à travers la digitalisation des prestations, et la gestion judicieuse des délais de retrait et de délivrance des passeports.

Le ministre de l’Intérieur a présenté un exposé sur le niveau de gestion des équipements, matériel et matière destinés aux unités de confection des passeports à l’intérieur et à l’extérieur de la patrie.

Les participants ont évoqué les différents aspects procéduraux et juridiques, qui sont de nature à faciliter l’accès aux différentes prestations consulaires, pour les Tunisiens résidant à l’étranger.

Après discussions il a été décidé de :

*Continuer d’appliquer l’usage lié à l’octroi de visas de complaisance par les chefs de missions diplomatiques, jusqu’à l’achèvement de l’amendement du décret n’o 198 de l’année 1968, du 22 juin 1968, fixant les dispositions d’entrée et de séjour des étrangers en Tunisie ;

*Fournir le nombre requis de nouveaux passeports pour la prochaine période, avec la réduction des délais, s’agissant de rendre les prestations consulaires, à titre exceptionnel.

Il s’agit, par ailleurs, d’opter pour une stratégie de communication unique entre les ministères de l’Intérieur et des affaires étrangères, en vue de tenir au courant le ressortissant tunisien, à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, de toutes les nouveautés et informations actualisées, s’agissant de rendre les prestations administratives, particulièrement consulaires.

Gnetnews