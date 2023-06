Tunisie : Le ministère de la Défense recrute des élèves officiers pour les académies militaire, navale…

Le ministère de la Défense nationale annonce, ce mardi 27 juin, le recrutement d’élèves officiers (filles et garçons), pour la formation à l’académie militaire, à l’académie navale, et à l’école d’aviation de Borj el-Amri, au profit du ministère de la Défense nationale (armée de terre, marine et aviation), ainsi que pour le ministère de l’Intérieur, direction générale de la garde nationale et l’office national de la protection civile, ainsi que le ministère des Finances, Direction générale de la douane.

Les conditions de candidature sont les suivantes :

*Etre de nationalité tunisienne,

*Célibataire,

*Agé de 18 à 23 ans au plus tard, à la date du 31 décembre 2023 ;

*Avoir une taille minimum de 1.67 mètres (garçons), et de 1.60 mètres (filles)

*Avoir une moyenne non moins de 12/20 dans la matière d’éducation physique au baccalauréat ;

*Avoir une moyenne non inférieure à 10/20 à l’examen du baccalauréat

*Etre titulaire du baccalauréat 2023 (session principale).

Les candidatures sont présentées via Internet, à compter du 26 juin au 14 juillet à travers le site Internet du ministère de la Défense nationale : www.defense.tn.

Pour plus de renseignement, il convient de prendre l’attache de la direction de l’enseignement supérieur militaire et de la recherche scientifique, à la base militaire d’el-Aouina au 71 760 900 , ou l’adresse électronique du ministère : desmrs.rec@defense.tn

Gnetnews