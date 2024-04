Tunisie : Le ministère de l’Agriculture appelle les agriculteurs et les pêcheurs à prendre des précautions, à cause des intempéries

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche appelle les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur cheptel, et ne pas le laisser dehors.

Suite aux intempéries attendues, le ministre appelle, dans un communiqué, les agriculteurs à mettre leur bétail dans les étables et à l’éloigner des cours des oueds.

Le même département recommande, par ailleurs, de rassembler les engins et équipements agricoles, et de les mettre dans des endroits sûrs, loin des cours d’eau, en vérifiant la fixation des serres, en prévision du vent. Comme il conseille les pêcheurs à faire montre de prudence, et à ne pas s’aventurer en mer.

Cet appel intervient suite aux prévisions de l’Institut national de Météorologie, faisant état de précipitations éparses, et provisoirement, orageuses, dans les régions Ouest du Centre et du Nord, lesquelles engloberont, les régions Est en fin de journée et pendant la nuit.

Ces précipitations devraient se poursuivre, ce mercredi 24 Mai, au Nord, au Centre et localement, au Sud. Elles seront, provisoirement, orageuses, et localement intenses dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kairoaun, Sfax et dans la région du Sahel.

Les plus fortes quantités sont comprises entre 30 et 50 millimètres, avec chute de grêle à des endroits limités.

Gnetnews