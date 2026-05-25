Tunisie : le ministÃ¨re de l’Agriculture dÃ©ment formellement le refus d’un don d’un million de brebis

25-05-2026

Une mise au point officielle face Ã  des allÃ©gations jugÃ©es sans fondement

Le ministÃ¨re de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la PÃªche a publiÃ© un communiquÃ© pour dÃ©mentir catÃ©goriquement des informations circulant sur les rÃ©seaux sociaux et certains sites web, faisant Ã©tat du refus par la Tunisie d’un don d’un million de brebis.

Le ministÃ¨re rejette Ã©galement les propos attribuÃ©s Ã  un reprÃ©sentant du groupement professionnel agricole relevant de la ConfÃ©dÃ©ration des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect), tenus lors d’une audition de la commission de l’Agriculture Ã  l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple.

Ces allÃ©gations sont Â« totalement dÃ©nuÃ©es de tout fondement Â», souligne le ministÃ¨re, qui affirme qu’aucune offre de don officielle n’a jamais Ã©tÃ© soumise Ã  l’Ã‰tat tunisien dans ce cadre, et qu’il ne saurait donc Ãªtre question d’un quelconque refus.

Le ministÃ¨re appelle par ailleurs l’ensemble des mÃ©dias et les utilisateurs des plateformes numÃ©riques Ã  vÃ©rifier leurs sources avant toute publication, afin d’Ã©viter la propagation de rumeurs susceptibles de troubler l’opinion publique.

Il rÃ©affirme dans ce contexte son engagement Ã  soutenir la filiÃ¨re de l’Ã©levage, Ã  protÃ©ger le cheptel national et Ã  prÃ©server les grands Ã©quilibres du secteur des viandes rouges, dans l’intÃ©rÃªt supÃ©rieur du pays.

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