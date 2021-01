Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Education lance une plateforme dâ€™Ã©change pÃ©dagogique Ã  distance

Tunisie : Le ministère de l’Education lance une plateforme d’échange pédagogique à distance

Le ministère de l’Education annonce ce jeudi 28 janvier, la mise en place d’une plateforme d’échange pédagogique à distance : https://scolarite.education.tn.

Cette plateforme est constituée de trois espaces :

*L’espace de l’enseignant : c’est le directeur de l’établissement éducatif en question, qui y donne l’accès ;

*L’espace des parents : l’accès se fait via les données propres à l’inscription à distance ;

*L’espace de l’élève : L’accès se fait à travers des données mentionnées dans l’espace des parents.

Ces espaces permettent l’échange pédagogique, soit en simultanée, à travers le système des classes virtuelles, ou d’une manière non concomitante, à travers l’envoi des cours, et les forums de dialogue entre l’enseignant et l’élève.

Conçu par le Centre national des technologies en éducation (CNTE), ce dispositif vise à préserver les liens de l’élève avec l’enseignement et à en consolider les connaissances et les acquis scientifiques, et à appuyer, ainsi, l’enseignement présentiel.

Gnetnews