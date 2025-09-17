Tunisie : Le ministère de l’Équipement accélère l’élaboration des plans d’aménagement urbain

Le suivi de l’avancement des plans d’aménagement urbain a été au centre d’une séance de travail tenue lundi soir sous la présidence de Slah Zouari, ministre de l’Équipement et de l’Habitat. La réunion s’est déroulée en présence du chef de cabinet Kais Ben Dhiaf, du directeur de l’urbanisme Abderrazak Chiha et de plusieurs cadres du ministère.

Selon les données présentées, 17 plans d’aménagement ont déjà été approuvés à la mi-septembre 2025, couvrant 17 municipalités réparties sur 9 gouvernorats, tandis que 8 autres plans sont en phase finale d’approbation.

Le ministre a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts et de renforcer la coordination avec l’ensemble des acteurs concernés afin d’accélérer le traitement des dossiers et de respecter les engagements du ministère. Il a également souligné l’importance d’une coopération étroite avec les gouverneurs, les municipalités et les bureaux d’études, tout en veillant au respect des délais contractuels pour la finalisation des études.

La réunion a permis d’identifier plusieurs difficultés administratives et techniques freinant le rythme de préparation et de révision des plans dans certaines régions, et des mesures ont été proposées pour surmonter ces obstacles.

Le ministre a recommandé la tenue régulière de réunions centrales et régionales et l’élaboration d’un calendrier de travail précis, couvrant tous les gouvernorats, afin de parvenir à l’approbation de l’ensemble des plans d’aménagement urbain d’ici la fin de l’année 2025.

À ce jour, le ministère suit 482 études en cours, portant sur l’élaboration ou la révision de plans pour 298 municipalités, dont 307 études ont effectivement démarré et 175 sont encore au stade préparatoire.

La séance a également abordé le projet de révision du Code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, déjà transmis aux services du conseiller juridique de la présidence du gouvernement pour finalisation en vue de son adoption.

