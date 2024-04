Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation d’un dangereux terroriste sur les hauteurs de Kasserine

Le ministère de l’Intérieur annonce ce jeudi 18 avril « l’arrestation de l’émir de la brigade Jound el-Khilafa (les soldats du Califat) ; un terroriste classé très dangereux, le dénommé Mahmoud Sellami, alias « Youssef ».

Cette arrestation est intervenue à l’issue d’un travail opérationnel et de renseignement, et a été menée par les unités spéciales de la direction générale de la garde nationale, et l’armée nationale sous l’égide du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, à l’issue d’une embuscade tendue dans l’une des pistes menant au fief des éléments terroristes sur les hauteurs de Kasserine. Des armes, explosifs et ceintures explosives, en sa possession, ont été saisis, indique, ce soir, le même département dans un communiqué.

Le ministère ajoute que la personne en question a rallié les organisations terroristes, et a participé à de nombreuses opérations terroristes, visant des unités sécuritaires et militaires, ainsi qu’à des opérations consistant à extorquer et à terrifier les citoyens de la région.

Les investigations sont encore en cours en coordination avec le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, conclut-il.

L’arrestation de ce terroriste a été annoncée ce matin par le président de la république, lors de la cérémonie organisée à Carthage, à l’occasion du 68ème anniversaire, de la fête des forces de sécurité intérieure.

Gnetnews