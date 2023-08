Tunisie : Le ministÃ¨re des Technologies de la Communication annonce le lancement de nouveaux services USSD au profit du citoyen

Tunisie : Le ministère des Technologies de la Communication annonce le lancement de nouveaux services USSD au profit du citoyen

Le ministère des Technologies de la communication annonce, ce vendredi 11 août, le lancement de nouveaux services USSD au profit du citoyen, à travers le téléphone portable.

Cette annonce a été faite, lors d’une conférence organisée par le ministère, en présence de la poste tunisienne et des opérateurs Télécom (Télécom, Ooredoo, et Orange).

Ces nouveaux services s’inscrivent dans le cadre de « la poursuite du développement des services numériques destinés au citoyen, via l’identité numérique, e-houwiya, ou MobileID, la réalisation de l’inclusion digitale et financière de l’ensemble des Tunisiens, et la diffusion de la culture du paiement électronique, en vue de limiter l’usage du cash ».

Les services en question permettront aux Tunisiens ayant créé leur portefeuille électronique, d’utiliser leur MobileID et de les recharger, moyennant des cartes de recharge prépayée, de 10, 20, 50 et 100 dinars, fournies par la poste tunisienne, dans tous les bureaux de poste de la république.

La recharge à travers le service, USSD, se fait comme suit :

# le numéro de la carte de recharge, *1717*

Ils leur permettent, également, de transférer le solde d’un portefeuille électronique à un autre, via le service USSD, comme suit :

# numéro du téléphone du bénéficiaire, le montant, et puis *1717*.

Le ministère des Technologies de la Communication rappelle avoir déjà lancé, depuis le 01er juin 2023, le service USSD à travers le téléphone portable, *1717#, avec les trois opérateurs Télécom, et ce en vue d’obtenir des données liées à l’identité numérique, (numéro du MobileID, et la date de l’expiration de sa validité), d’une part, et des données relatives au portefeuille électronique (son numéro et son solde), d’autre part.

Gnetnews