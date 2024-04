Tunisie : Le ministre du tourisme se rend au port de plaisance de Yasmine Hammamet, et appelle à une solution aux hôtels fermés

A l’occasion de la visite qu’il a effectuée à Yasmine Hammamet, le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, s’est rendu, samedi 20 avril, au port de plaisance de la zone, où il s’est enquis de la marche de son activité, et la situation des différents édifices touristiques qui s’y trouvent.

Le ministre a appelé les responsables du port, à s’intéresser à la propreté et à l’esthétique de cet endroit, et à relever, immédiatement, les failles et insuffisances, du fait de son importance, en matière d’attraction des touristes étrangers et tunisiens, et sa contribution en matière de redynamisation de l’activité touristique et économique dans la région.

Belhassine a constaté un nombre d’hôtels fermés et désaffectés dans la zone touristique, Yasmine Hammamet, appelant à trouver des solutions radicales à ces constructions, notamment ceux existantes dans des régions sensibles, à l’entrée de la zone.

« Leurs propriétaires ou gérants devront assumer leur responsabilité, et prendre des mesures urgentes, en vue de traiter ce problème, en collaboration avec les parties concernées », a-t-il ordonné.

Gnetnews