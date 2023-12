Tunisie : Le ministre saoudien fait état de grandes opportunités dans de nombreux secteurs » entre son pays et le nôtre

Le ministre de l’Industrie saoudien, Bander Bin Ibrahim Al-khorayef, a fait état de relations fortes et historiques entre la Tunisie et l’Arabie saoudite sur les plans politique, social et culturel…se faisant l’écho de la détermination du chef de l’Etat de les raffermir.

Dans une déclaration vidéo au terme d’une rencontre avec le président de la république, le ministre saoudien a évoqué la volonté de développer les relations économiques, notamment en termes commercial et d’investissement.

Il a indiqué avoir évoqué avec le président de la république les opportunités prometteuses à même d’être développées entre le Royaume saoudien et la Tunisie, « de grandes opportunités dans de nombreux secteurs », a-t-il considéré, affirmant l’engagement à traduire dans les faits les promesses auxquelles aspirent les directions des deux pays.

Une importante délégation officielle et du secteur privé a participé à cette commission mixte, soit plus de 50 officiels, et 90 hommes d’affaires, qui participent, ce mercredi 27 décembre, au forum d’affaires tuniso-saoudien, a-t-il conclu en substance.

