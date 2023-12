Tunisie : L’investissement et le partenariat au centre d’une rencontre entre Kaïs Saïed et une délégation saoudienne

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, mardi 26 décembre à Carthage, le ministre de l’Industrie saoudien, Bander Bin Ibrahim Al-khorayef, accompagné, notamment, par Saâd al-Khalab, président exécutif de la banque saoudienne d’Import/ Export, Hassen Houizi, président du Conseil de l’Union des chambres saoudiennes, et Omar Ajaji, président, côté Royaume, du Conseil d’affaires tuniso-saoudien.

Le chef de l’Etat a souligné la profondeur des relations de fraternité et de solidarité entre la Tunisie et l’Arabie saoudite depuis la période pré et post-indépendance, réitérant sa détermination constante, à poursuivre l’action conjointe en vue de raffermir les liens et de les diversifier dans tous les domaines, rapporte la présidence dans un communiqué.

La Tunisie est résolue à instaurer un climat sain et propice pour encourager les hommes d’affaires et les investisseurs à y investir, et à établir des relations de partenariat et d’échanges avec leurs homologues tunisiens, dans des secteurs promoteurs à l’instar des énergies renouvelables, du dessalement de l’eau, de la santé, de l’industrie pharmaceutique…en réunissant toutes les raisons de réussite de cette coopération dans tous les secteurs.

Le ministre saoudien a considéré, pour sa part, que la participation massive et de haut niveau des représentants des organismes officiels et du milieu des affaires saoudien aux travaux de la commission mixte, traduit la détermination du Royaume à donner un élan plus fort à la coopération bilatérale dans des secteurs d’intérêt commun.

Il a affirmé la détermination de l’Arabie saoudite à lancer de nouveaux projets, et à inciter hommes d’affaires et investisseurs à renforcer leur présence en Tunisie, à la lumière des réformes qui y sont menées, lesquelles sont de nature à rétablir la confiance dans l’environnement de l’investissement.

Gnetnews