Tunisie : Le mouvement Ennahdha appelle à une manifestation le 20 Mars

Le mouvement Ennahdha lance ce jeudi 17 Mars un appel à manifester le dimanche 20 Mars.

En réponse à l’appel de l’initiative démocratique « Citoyens contre le coup d’Etat », le mouvement Ennahdha appelle ses adhérents, partisans et tous les libres du pays à participer à une manifestation massive le dimanche 20 Mars 2022 à 10 heures, depuis Bab Saâdoun vers la palace du Bardo.

Cette marche intervient « en commémoration de la fête de l’indépendance, et en signe de rejet des immenses violations des libertés et de la démocratie, ainsi que de la consultation de l’escroquerie et pour imposer le retour au processus constitutionnel ».

Le chef de file du collectif, Citoyens contre le coup d’Etat, Jaouher Ben Mbarek, avait annoncé hier une mobilisation de rue, le 20 Mars prochain pour « dénoncer le coup d’Etat et être solidaires avec les prisonniers politiques et appeler à leur libération ».

