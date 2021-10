Tunisie : Le recours au Pass vaccinal à l’entrée des lieux publics est inévitable, un décret-loi en cours d’élaboration

La porte-parole du comité scientifique, Jalila Ben Khalil, a déclaré, ce vendredi, que l’adoption du Pass vaccinal pour l’accès aux lieux publics en Tunisie est inévitable, signalant qu’un décret-loi est en train d’être élaboré en la matière.

« Le recours au Pass sanitaire serait inévitable, tant que le virus existe dans n’importe quelle région du monde, car la possibilité de sa résurgence avec ses différents variants reste possible », a-t-elle souligné.

Dans un entretien accordé à Mosaïque, Jalila Ben Khalil a, également, affirmé que « le vaccin reste la seule solution, à l’heure actuelle, pour se protéger des complications graves de la contamination par le coronavirus ».

La plupart des malades infectés par le virus, qui séjournent dans les services de réanimation, ou qui sont placés sous respiration artificielle, ne sont pas vaccinés, a-t-elle dit.

Au sujet de l’éventualité de la réinstauration de l’obligation de l’analyse PCR pour les arrivants en Tunisie, elle a souligné qu’elle reste posée, et serait liée à l’évolution de la situation épidémique.

Ben Khalila a, par ailleurs, annoncé le démarrage de l’administration de la 3ème dose pour les personnes âgées de 75 ans et plus, ayant été vaccinées depuis six mois. Cette 3ème dose est, également, inoculée aux personnes qui comptent se rendre à l’étranger, pour des raisons professionnelles.

Gnetnews