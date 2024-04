Tunisie : Les activités promotionnelles et les préparatifs de la saison estivale au centre d’une réunion au ministère du Tourisme

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a présidé hier, mardi 23 avril, la réunion périodique avec la direction centrale de la commercialisation, à l’Office national du Tourisme tunisien (ONTT), consacrée au suivi de la mise en œuvre des programmes de promotion, des campagnes publicitaires à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que les préparatifs de la saison touristique estivale.

Le ministre a souligné la nécessité d’œuvrer à développer, davantage, la stratégie de promotion du tourisme tunisien, d’opter pour des moyens promotionnels innovants, d’assurer une meilleure gouvernance des opérations de promotion, ainsi qu’une coordination avec les différentes missions diplomatiques et structures publiques à l’étranger.

Les principales activités et opérations promotionnelles réalisées pendant le premier trimestre de l’année 2024, et celles programmées à la fin de la même année, ont été passées en revue :

*Participation à 42 foires internationales spécialisées dans le tourisme et le voyage ;

*Organisation de la participation à 33 manifestations touristiques à l’étranger ;

*Invitation de plus de 80 journalistes et représentants des différents médias étrangers, pour découvrir ce que recèle le pays, en termes d’attributs touristiques, culturels, civilisationnels et de l’artisanat.

*Appui de nombreuses manifestations internationales, nationales et régionales, à dimension touristique (Sportif, culturel et scientifique…).

Le ministre a appelé à intensifier la communication numérique, et la coopération avec les créateurs de contenu, et à travailler, davantage, conformément à des objectifs qualitatifs, pour attirer une nouvelle catégorie de touristes, appelant à établir un calendrier spécifique aux manifestations et programmes de marketing, avec une étude de faisabilité et de rentabilité pour chaque manifestation, et sa contribution au développement du tourisme tunisien.

Le ministre a appelé à assurer le suivi des préparatifs de la haute saison, et différentes opérations de promotion programmées lors de la prochaine période, notamment le programme promotionnel qui sera mis en oeuvre par l’Office national du Tourisme tunisien (ONTT), à l’occasion de la participation tunisienne aux jeux olympiques de Paris, ce qui permet de maintenir la cadence positive de l’activité touristique, réalisée pendant les premiers mois de 2024.

