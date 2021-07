Tunisie : « Les dispositions exceptionnelles seront levées, avec la disparition de leurs causes » (présidence)

La présidence de la république appelle le peuple tunisien « à faire attention et à ne pas se laisser entrainer derrière les tenants du chaos. »

Dans un communiqué rendu public cette nuit sur sa page officielle, la présidence annonce qu’ »après consultation du chef du gouvernement et du président de l’Assemblée des représentants du peuple, et en vertu de l’article 80 de la constitution, le président Kaïs Saïed, a pris ce 25 juillet 2021 les décisions suivantes, en préservation de la patrie, du pays et de son indépendance, et en garantissant la marche normale des rouages de l’Etat » :

*Déposition du chef du gouvernement, Hichem Méchichi ;

*Gel des prérogatives de l’Assemblée parlementaire pendant 30 jours,

*Levée de l’immunité parlementaire sur l’ensemble des députés.

Le président de la république occupe le pouvoir exécutif avec l’aide d’un gouvernement dirigé par un chef du gouvernement qu’il nomme lui-même, ajoute le communiqué.

La Présidence annonce « la publication, dans les heures qui viennent, d’un décret régissant ces dispositions exceptionnelles dictées par les circonstances, lesquelles seront levées, avec la disparition de leurs causes ».

Gnetnews