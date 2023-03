Tunisie : Les empêchements à la candidature aux prochains scrutins, les jugements de la cour des comptes…au centre d’une réunion à l’ISIE

L’instance supérieure indépendante pour les élections a tenu hier, jeudi, une réunion avec le ministère des Finances, dans le cadre des rencontres entamées en début de semaine avec les différentes institutions de l’Etat, en prévision des prochaines échéances électorales.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de sujets, en lien avec les empêchements et les conditions de candidature, en prélude à la publication des décisions réglementaires de la part de l’instance, à la lumière de la parution du décret-loi n’o 8, du 08 Mars 2023, relatif aux élections municipales, le décret-loi n’o 10 de la même date, portant sur l’élection des conseils locaux, et la composition des conseils régionaux et des conseils de districts.

Il a été question de ceux qui sont redevables d’arriérés au titre des dispositions du financement public des campagnes électorales, et ceux ayant fait l’objet de jugements définitifs de la part de la Cour des comptes, liés à des infractions financières et électorales. Outre les mesures inhérentes à la parution d’un quitus de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques, ainsi que la décharge au titre des taxes municipales.

L’instance électorale s’était réunie, auparavant, avec le ministère de l’Intérieur et celui de la justice.

Gnetnews