Tunisie : Les flux migratoires au centre d’un entretien téléphonique Saïed/ Dbeibah

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu, mardi après-midi, un entretien téléphonique, avec le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Abdelhamid Debeibah.

Les discussions ont porté sur plusieurs sujets, notamment la migration irrégulière, et la nécessité de la conjugaison des efforts en vue de parvenir à des solutions rapides à même d’y venir à bout.

La solution ne pourrait être que collective entre l’ensemble des pays concernés, tant de la rive Sud de la Méditerranée, que de sa rive Nord, a souligné le chef de l’Etat, cité par un communiqué de la présidence.

Saïed a évoqué l’initiative qu’il avait annoncée, s’agissant de la nécessité d’une réunion au sommet, entre tous les protagonistes en vue d’éradiquer les causes de ce phénomène, avant d’en régler les conséquences qui s’accentuent de jour en jour.

Les deux parties ont, par ailleurs, abordé « les relations bilatérales, et la volonté commune de les développer davantage, dans l’ensemble des domaines, et d’éliminer les obstacles, afin que les espérances de notre seul peuple en Tunisie, en Libye et dans l’ensemble de la région soient réalisées ».